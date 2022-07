Po parodii na Třeštíkovou Bubílková málem převrhla kánoi. Vezla si v ní fešného mladíka

Zuzana Bubílková a Dominik Chabr Herminapress

Zuzana Bubílková (70) nedávno vzbudila rozruch, když napodobovala nevhodný model spisovatelky Radky Třeštíkové (41) ze zahájení karlovarského filmového festivalu. Ještě předtím si rýpla do Dády Patrasové. Jak je vidět, známá glosátorka a milovnice satiry je ve formě.

Ostatně i jako sedmdesátnice má radost ze života, kterou si ještě zvětšila, když mohla strávit krásné odpoledne po boku výrazně mladšího fešáka. Společnost jí totiž na návštěvě zámku v Třešti dělal třetí nejkrásnější finalista Muže roku 2021 Dominik Chabr (28). S ním si Bubílková užívala romantiku na kánoi i piknik v trávě.

„Připadala jsem si jako v pohádce Šíleně smutná princezna, když princezna plula s Vaškem Neckářem po rybníce. Jen místo Vaška jsem tu měla Dominika. Chvíli to sice vypadalo, že se převrhneme a budou exkluzivní fotky navíc, ale pak jsme to dali. Připadalo mi vtipné, jaké jsme měli jištění. Byli jsme přivázaní na prádelní šňůře, a kdyby náhodnou selhala naše práce s pádly, přitáhli by si nás zpátky ke břehu,“ smála se Zuzana Bubílková.

Do Třeště nejela Zuzana Bubílková jen tak pro nic za nic. Pro hosty Zámeckého hotelu Třešť si nachystala talk show „Vážně nevážně o životě“, a užila si příjemné chvíle ve wellness. A také vymyslela již zmíněnou parodii na Třeštíkovou.

Nyní se už těší na dovolenou v Kalifornii, kde navštíví rodinu svého syna a poprvé také uvidí vnuka, jehož kvůli pandemii koronaviru vídala jen po sítích. ■