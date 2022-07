Lékaři řekli televizní hvězdě, aby zhubla, jestli chce podstoupit umělé oplodnění: Je to diskriminace obézních, říká

Laura Adlington Profimedia.cz

Televizní hvězda Laura Adlington (32), známá z pořadu Great British Bake Off, se ve svém novém podcastu Go Love Yourself rozpovídala o tématu plodnosti u obézních žen. Lékaři jí řekli, že pokud chce podstoupit umělé oplodnění, musí shodit. A restrikce Lauru udivily.

„Hraniční bod pro umělé oplodnění je BMI 30, takže mi doktorka řekla, že potřebuji shodit aspoň 6 kilo,“ rozpovídala se.

Lauře se ale zhubnout nepodařilo, a tak proces nemohla podstoupit. „Nešli jsme do toho. Nedokázala jsem shodit, za což se dodnes stydím. Do konce života toho budu litovat,“ přiznala.

„Naprosto chápu, proč by pak lidé jen hubli. Chápu to. Protože na někoho, komu se to nepodařilo, se pak hledí jako na člověka, který to tolik nechce. Takže používáš jídlo jako útěchu, protože jsi smutná, že nemůžeš mít dítě,“ zamyslela se.

A došlo i na téma adopce, kdy se váha rodičů také zohledňuje. „Buďme realističtí. Pokud vaše váha vážně ovlivňuje vaše zdraví do té míry, že se fyzicky nemůžete starat o své dítě, pak to chápu,“ uznala.

„Ale mělo by to tak být s každým zdravotním omezením, nejen s váhou. Zdá se, že pokud jde o plodnost, důraz se klade hlavně na váhu. Měl by se zohledňovat jakýkoliv zdravotní stav,“ podotkla její kamarádka Lauren Smith, se kterou na téma diskutovala.

„Je to směšné. Je tolik dětí, kterým bychom mohli poskytnout láskyplný domov. Není to stigma ve své nejlepší podobě? Jako byste někomu řekli, že nemůže adoptovat, protože může později trpět demencí nebo že se může stát obětí nehody. Je to diskriminace obézních,“ myslí si Laura. Postěžovala si také, že jí dokonce odmítli podat hormony na podporu plodnosti.

Tyto postupy jsou přitom běžné. Obézní pacientky mají nižší úspěšnost otěhotnění přirozenou cestou i při využití metod asistované reprodukce a podle studií i prokazatelně delší dobu léčby. Obézní ženy mají navíc vyšší riziko komplikací během těhotenství, jako jsou vysoký krevní tlak a preeklampsie, těhotenská cukrovka a častější onemocnění cév. Proto lékaři doporučují obézním pacientkám nejprve shodit. A samozřejmě vždy zvažují celkový zdravotní stav ženy, která chce podstoupit umělé oplodnění, ať už je obézní či nikoliv. Obdobně pak i v případě adopce.

Laura uvedla svůj podcast v reakci na hejty, kterými ji internetoví trollové zasypávali. Nadávali jí například do velryb, nebo že je její váha určitě důvodem, proč ještě nemá děti. Televizní hvězda přiznala, že jí takové poznámky lámaly srdce, a dokonce přemýšlela, že si zruší účet na sociální síti. Nakonec se ale vzchopila a teď se snaží odbourat stigma okolo obezity. ■