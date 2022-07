Příspěvek na bydlení průměrně činí 4.084 Kč a vyřídíte ho i online

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce v současné složité situaci pomoci domácnostem, které nezvládají hradit prudký nárůst cen energií. V takovém případě je možné si zažádat o příspěvek na bydlení, který lze nově vyřídit online.

Cílem nové online žádosti je proces podání maximálně zjednodušit a umožnit tak příspěvek čerpat i těm, kteří na něj sice měli nárok, ale z různých důvodů ho zatím neuplatnili. „Aktuálně příspěvek na bydlení zdaleka nevyužívají všichni, kdo by mohli, proto se snažíme žádost i její podání co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit i pro ty, kteří na úřad práce běžně nedocházejí nebo je odrazuje administrativní náročnost,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kdo všechno má na čerpání příspěvku nárok, se můžete podívat na webu mpsv.cz nebo ve videu níže.

Všechny základní informace o příspěvku shrnuje také video od MPSV.

MPSV

Formulář je dostupný přímo na webu MPSV. Jeho nová podoba je jednoduchá a uživatelsky přívětivá. Určitě stojí za zmínku, že pro vyplnění žádosti je potřeba vyplnit pouze údaje, které si stát není schopen dohledat sám. Žadatelé tak dokládají prokazují náklady na bydlení, příjmy a případně pár detailů o osobách, které s nimi žijí ve společné domácnosti.

„Platí, že lidé už nemusejí dokládat to, co umíme sami ověřit v registrech. To je velká změna. Třeba u vlastníka nemovitosti vše sami ověříme v katastru. Podobná situace je u seniorů, kteří pobírají pouze důchod od ČSSZ,“ vysvětluje ministr. Nový formulář je určen drtivé většině žadatelů, ovšem pro některé specifické případy bude nadále nutná osobní návštěva úřadu práce, kde občanům s vyplněním poradí úředníci.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka

FOTO: MPSV

Jaké jsou konkrétní změny?

Rapidně klesl počet příloh, které je třeba doložit. Navíc potřebné dokumenty stačí vyfotit nebo naskenovat. Tyto úpravy umožnila nedávná změna zákona. „Nárok na výplatu příspěvku musí stát ověřovat. Je to jeho povinnost. Skutečně však nyní po občanech chceme jen to, co si neumíme sami dohledat v našich systémech,“ uvádí ministr Jurečka. „Mimo to aktivně pracujeme se zpětnou vazbou a osobní zkušeností s vyplňováním formuláře přímo od žadatelů a ty nejdůležitější podněty IT tým ihned zapracovává. Dle dosavadních reakcí je jasné, že se lidé v novém online prostředí mnohem lépe orientují a změnu, kterou formulář prošel, oceňují,“ dodává ministr Jurečka.

Co vše je pro podání žádosti potřeba?

Vše, co je k vyplnění potřeba, přehledně vysvětluje speciální stránka webu ministerstva. Všem žadatelům jsou k dispozici také pracovníci call centra na lince 950 194 444. Ti případně poradí i s vyplněním online formuláře. ■