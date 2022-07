Hvězdný vzestup i strmý pád na dno. S herečkou (75), která byla sex symbolem normalizace, se život nemazlil

Regina Rázlová Michaela Feuereislová

Měla mimořádný talent, a v 70. a 80. letech patřila navíc k našim nejatraktivnějším herečkám. Vypadalo to, že Regina Rázlová (75) má našlápnuto k hvězdné kariéře. Jenže osud jí toho naložil víc než dost a její život by sám vydal na pořádné divadelní drama. Nechybí v něm zlomené srdce, podpásovka ze strany kolegů, role matky samoživitelky, odsouzení, věznění i nemoc. Regina Rázlová se ale s nepřízní osudu dokázala poprat a dnes opět září na prknech, která znamenají svět.

Rázlová, která vystudovala Střední průmyslovou školu filmovou v Čimelicích a DAMU, na sebe upoutala pozornost hned svou první větší filmovou rolí. V komedii Utrpení mladého Boháčka (1969), kde měla za partnera Pavla Landovského (✝78), ztvárnila emancipovanou městskou dívku, která se uvolí sehrát hrdinovu nevěstu na inzerát.

Role jí sedla jak ulitá. Herečka o natáčení v jednom rozhovoru řekla, že byla tehdy úplná novicka, která se neuměla ani odlíčit, a o samotném filmování neměla ani tušení. Měla ale štěstí na lidi, kteří ji to velmi laskavě naučili – jednak na geniálního režiséra Františka Filipa (✝90), jednak na partnery, k nimž kromě Landovského patřila i Stella Zázvorková (✝83). Ti jí zase radili třeba jen očima.

Dobře jí šly role sebevědomých žen

Následovala řada filmových a seriálových rolí. Díky netypické kráse a ráznému projevu ji často v 70. a 80. letech obsazovali do rolí sebevědomých a emancipovaných žen. Připomeňme alespoň filmy Hodíme se k sobě, miláčku...? (1974), Parta hic (1976) nebo Kolja (1996), ze seriálů pak 30 případů majora Zemana (1974), kde si zahrála ve třech epizodách, či Panoptikum města pražského (1986). Šlo jí to i na divadelních prknech – začínala v roce 1969 v divadle J. Průchy v Kladně, odsud přešla v roce 1972 do Divadla E. F. Buriana a v roce 1980 se stala členkou činohry Národního divadla.

Protekční dcerka?

Rázlová měla bohužel tu smůlu, že ji mnozí považovali za protekční dcerku, protože v době, kdy začínala, byl její otec místopředsedou české vlády a předsedou České plánovací komise. Jenže ona měla prokazatelný talent a diváci i režiséři její výkony oceňovali.

Navíc, její otec sice vysoké funkce získával, ale dost často o ně také přicházel. Takže moc za nitky tahat nemohl. „Na jevišti musíte odvést práci, tam vám žádná protekce nepomůže. Režisér vám dá roli, jen když si je jistý, že ji zvládnete,“ řekla Rázlová v jednom rozhovoru.

Talent jí ale nebyl nic platný. V 90. letech se na svět hledělo mnohdy černobíle a nové vedení činohry Národního divadla z ní udělalo komunistickou prominentku, pro kterou už v souboru nebylo místo. Herečka se pak živila všelijak, prodávala obložené chlebíčky, dělala uklízečku, proutkařila, dělala zkrátka vše možné, aby uživila sebe i své děti, na které zůstala sama.

Podnikání není pro každého

Pak působila jako předsedkyně představenstva Skloexportu, což byl vývozce exkluzivního skleněného zboží z olovnatého křišťálu. Projekt, na jehož základě mělo vzniknout české sklářské impérium, ale zkrachoval a Rázlovou v roce 1998 policie obvinila ze zneužití informací v obchodním styku a z poškození věřitele. Herečka, která strávila rok ve vazbě, byla po dlouhém procesu zproštěna viny, ovšem případ obrátil její rodině život naruby. A podepsal se i na jejím zdraví.

Samostatná z nutnosti

Moc štěstí neměla zpočátku ani v osobním životě. Poprvé se provdala za svou studentskou lásku, herce Petra Štěpánka (73), který ji ale po půl roce společného života opustil. Ani otec jejího prvního dítěte, syna Lukáše, prý nebyl spolehlivý partner. Jeho jméno si ale herečka nechává pro sebe. Ztroskotalo i její druhé manželství s hereckým kolegou Petrem Olivou (✝76), s nímž má dceru Adélu.

Na výchovu a finanční zajištění obou dětí zůstala tedy sama. Štěstí našla až po boku třetího muže, architekta Jindřicha Santara (✝81), po jehož boku prožila třináct spokojených let. V roce 2012 ovdověla, ale sama naštěstí nezůstala. Přistěhovala se k ní dcera i s vnoučaty a babičkovské radosti si užívá i díky synovi. V sobotu slaví Regina Rázlová 75. narozeniny. Přejeme hlavně zdraví a spoustu dalších zajímavých hereckých příležitostí. ■