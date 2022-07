Tahle blond kočka je nejlepší modelkou Evropy: Češka zabodovala na světové soutěži krásy

Kristýna Malířová Foto: Arthur Koff

Druhá nejkrásnější Češka ze soutěže Miss Czech Republic Kristýna Malířová má za sebou velký úspěch na světové soutěži Miss Supranational. Podařilo se jí zabodovat v jedné z doprovodných disciplín a získala titul Supramodel of Europe 2022, stala se nejlepší modelkou Evropy.

Předváděly se dva stylingy od designéra z domovské země, který reflektuje styl kandidátky. Kristýně oba modely připravil stylista Sam Dolce, který již dnes společně s ředitelkou soutěže odjíždí do Polska, aby na finále, které se uskuteční za dva dny, Kristýnu podpořili.

"Bylo to fakt super. Užila jsem si to. Zvládla jsem skvěle i výrazy, byla jsem moc spokojená s tím, jak jsem reprezentovala. Jsem modelkou od šestnácti let, cítila jsem se velmi komfortně. A jsem šťastná za výsledek a vítězství," prozradila Super.cz Kristýna.

V soutěži sází na přirozenost. "Nemám žádnou plastickou operaci, jen jsem si lehce nechala zvětšit rty. Zvětšení prsou jsem ani před soutěží neplánovala," dodala Malířová.

Už nyní se těší na finále. "Stres není. Hrozně se těším na catwalk v plavkách," uzavřela sexy blondýnka. ■