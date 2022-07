Kráska úplně jiná, než míval do teď: Bradley Cooper prý už měsíce randí s touto političkou (46)

Bradley Cooper a Huma Abedin se scházejí prý už několik měsíců. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

V dosavadním výčtu bývalek Bradleyho Coopera (47) se to hemžilo převážně modelkami a herečkami, tentokrát ale herec zabrousil do zcela jiných vod. Jeho novou láskou má být podle zdrojů Page Six šestačtyřicetiletá Huma Abedin, která se věnuje politice. Spolupracovala převážně s prezidentskou kandidátkou Hillary Clinton.