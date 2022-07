Její tempo je vražedné, jejím revírem je skútr. Agáta Hanychová dává Jaromíru Soukupovi pořádně zabrat

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup Foto: Se souhlasem A. Hanychové

Agáta Hanychová (37) si nadále užívá divokou jízdu po boku Jaromíra Soukupa (53). A to doslova. Ve španělské Marbelle, kde má Soukup vilu, často cestují na skútru a majitel televize se nestačí divit, co všechno na něm Agáta jako spolujezdec zvládá.

Jak on sám dokáže moderovat hned několik pořadů najednou, tak Agáta zvládá spoustu věcí i jako spolujezdec na skútru. Samozřejmě jen v době, kdy Soukup stojí na červené.

„Je to strašný spolujezdec, to si nikdo nedovedete představit. Agáta Hanychová je na skútru schopná se líčit, kouřit, telefonovat a dělat stories, ano, třeba tohle je jedno ze stories. I za jízdy to jde, ale beze mě,“ práskl na Agátu Soukup, když viděl, že zas něco natáčí.

Jízdu na skútru naštěstí oba přežili ve zdraví. „Jediné štěstí je, že na skútru není kávovar, to by Agáta uvařila čtyři kávy,“ utahoval si ze své milé Soukup. „Máš mě jinak rád?“ podívala se na něj něžně Agáta a magnát ihned zjihl. „Mám,“ odvětil a láskyplně svou milou, s níž mají společný velký smysl pro humor, políbil. Nezapomněl ale později dodat, že to s ní má opravdu těžké. To už byl totiž opět večer a Agáta znovu natáčela... ■