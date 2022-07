Se základkou jako ona prý neskončí. Co říká Simona Krainová na obvinění, že zanedbává studium svých synů?

Simona Krainová si od druhých nerada nechává mluvit do života. Super.cz

„Od půl roku věku cestují. Jsou zvyklí na dlouhé lety. Vždycky, když si balíme věci, tak se ptají, jestli to bude dlouhý let, těší se na to, že si v letadle rozbalí knížky, hrají si hry,“ popsala nám náturu svých dětí modelka.

Některé zlé jazyky modelku obviňovaly z toho, že děti dostatečně nepodporuje ve studiu, když s nimi tráví jednotky týdnů v zahraničí.

„Když jsme byli s klukama v Dominikánské republice šest týdnů, tak jsme tam měli paní učitelku. Děti dostaly ze školy plán, individuálně se učily a dokonce navštěvovaly místní školu kvůli jazykům,“ hájila svůj přístup Simona a jedním dechem na svou obranu dodala: „Kluci prospívají velmi dobře. Na škole, kam chodí, jsou zvyklí, že děti často cestují. Nejsme jedinou rodinou, která často cestuje. Vždy nám sestaví plán a my můžeme odjet.“

V říjnu Krainová s manželem Karlem Vágnerem odjede do Dominikánské republiky, aby zde vybrala vhodnou školu pro své děti.

„Chtěli bychom vybrat vhodnou školu. Samozřejmě školu nezanedbáváme, do školy chodí. To je jen na mou obranu, protože jsem dostala pár facek od některých ’přejících’ lidí, aby kluci neskončili se základní školou jako maminka. Snad nepůjdou v maminčiných šlépějích,“ dodala s humorem modelka, která se netají tím, že nedokončila střední školu, ale její univerzitou se stal život. ■