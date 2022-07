Jak je to s jejím stěhováním do Karibiku, které způsobilo pozdvižení? Krainová popsala své vysněné sídlo v Dominikáně

Simona Krainová se rozpovídala o místě, kde hodlá trávit zimní měsíce. Super.cz

„Nikdy jsem netvrdila, že se stěhujeme nastálo. Mnoho lidí mě ale tak nějak automaticky samo odstěhovalo. Naznačila jsem, že nás čeká nový život, nové zážitky, nový domov. Nemyslela jsem tím ale odchod nastálo. V Praze máme domov, děti tady mají školu, máme tady spoustu přátel,“ vysvětluje.

Na zimní měsíce máme v plánu zmizet. Do budoucna máme v plánu pořídit si nějakou další nemovitost. Je to určitě dobrá investice. S ohledem na to, co se tady všechno děje, je dobré mít jistotu daleko odtud. Vždycky jsme s manželem chtěli mít domeček na pláži. Tato doba nás k tomu pošťouchla,“ říká Simona.

A kde si vlastně modelka našla své vysněné místo? „Je to na severu Dominikány, kde ještě není divoký cestovní ruch. Jezdí tam lidé z Česka a Slovenska, takže tam máme přátele. Dominikánu mám ráda, je to tam krásné,“ dodává Simona Krainová. ■