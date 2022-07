Podezření na rakovinu kůže Simonu Krainovou vyděsilo. Její bronzové zbarvení je tedy jen trik

Simona Krainová prozradila tajemství svého bronzového opálení. Super.cz

„Jsem v tomto ohledu velmi zodpovědná. Před lety mi bylo odebráno znaménko, které se netvářilo hezky. Nechci to podrobně rozebírat, ale dost mě to vyděsilo. Získala jsem vůči tomu velký respekt. Hodně jsem si o tom načetla článků. Dřív jsme to hodně podceňovali. Když jsi tento problém neměl v rodině, tak sis řekl: ’To se mě netýká’. Stejně tak jsem to cítila i já. Když tedy ten problém přišel, tak jsem změnila přístup,“ prozrazuje Krainová.

K prevenci vede i své děti. „Nechávám si překontrolovat znaménka a vedu k tomu i své děti. Kolem mě bylo pár blízkých přátel, kteří měli špatnou diagnózu. Jen s odřenýma ušima z toho vyšli živí. Každému člověku, který chodí na slunce, tak doporučuji, aby si svá znaménka nechal zkontrolovat aspoň dvakrát do roka.“

Mohlo by se zdát, že se kráska s bronzovým opálením neustále vystavuje slunci. Není to ale úplně pravda. „Já sama k docílení této barvy používám samoopalovací pěnu s přírodním složením. Slunci se nevyhnu, ale používám vysoký faktor. Ze slunce mám respekt a vyhýbám se mu,“ dodává Simona Krainová. ■