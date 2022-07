Na dovolenou k moři zásadně v zimě! Na léto má Pavel Zedníček jiné plány

Pavel Zedníček Super.cz

Zatímco většina herců plánuje aktuálně dovolenou, na kterou vyjedou hned, jak jim to natáčecí plán dovolí, oblíbený herec a bavič Pavel Zedníček (72) alias Čmaňa má nastavený jiný systém. „Na dovolenou k moři jezdím v zimě. Vždyť je to lepší, v zimě jedu do tepla a v létě jsem tady, tady je krásně v létě,“ svěřil se herec Super.cz.