To je ale dračice! Proč se herečka Lucie Polišenská ráda hádá?

Lucie Polišenská Super.cz

Oblíbená herečka Lucie Polišenská umí být pěkné kvítko. Aktuálně září v nové komedii Hádkovi, a i ona už jako mála holka, dokázala pěkně vytočit sousedy. „Pamatuji si, že když jsem jako malá bydlela v paneláku, tak když jsme hrály se ségrou nějaké hlučné, dupací hry, tak sousedi hned mlátili do topení, takže když už to bylo moc, tak se tohle vždy ozvalo,“ zavzpomínala herečka pro Super.cz.

Sama má energie na rozdávání a výměna názorů jí nedělá žádný problém ani dnes. „Já se hádám celkem ráda, mám pocit, že dobře se pohádat je lepší než mlčet. Hlavně je dobré, když má člověk na hádku super parťáka, aby ta hádka byla trochu dobrodrůžo. Když někdo mlčí, tak to mě dostává ještě do větších obrátek,“ směje se Lucie.

Její další vášní, o které se moc veřejně neví, je, že miluje sjíždět řeky. „Dělám to už 14 let, vždy ve stejný termín v létě a je to super. Vůbec se nebojím. Mám to jako velkej odpočinek, sednout si do kánoe a jen tak čučet na ty stromy a jet,“ dodává Lucie Polišenská. ■