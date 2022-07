Tohle že je jedenáctinásobná babička? Kris Jenner mládne vedle svého zajíčka stejně jako její dcera Kim

Kris a Corey jsou spolu už osm let. Profimedia.cz

Zatímco její dcery to mají v oblasti partnerských vztahů mnohdy hodně divoké, u Kris Jenner (66) se žádné zvraty nekonají. Už osm let je spokojená po boku o pětadvacet let mladšího partnera jménem Corey Gamble, s nímž nedávno vyrazila do Itálie, kde se společně blýskli na přehlídce značky Dolce & Gabbana.