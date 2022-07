Nepotřebuje ani moře: Takhle si nejbujnější česká misska užívala rodinnou dovolenou na Lipně

Lucie Šlégrová Foto: se svolením L. Šlégrové

Nejen chytání bronzu na pláži. Modelka Lucie Šlégrová (40) ráda tráví s rodinou prázdniny aktivní dovolenou. Nejrůznější sportovní aktivity, turistika a poznávání Česka, pro to se letos rozhodla nejbujnější česká misska na Lipně.

S manželem, bývalým hokejistou Jiřím Šlégrem, staršími syny a nejmladším Roníkem si tak užili několik nabitých dní. „Rádi kombinujeme léto jako aktivní dovolenou spolu s odpočinkovou. Jezdíme hodně na výlety, na kola a za turistickými cíli a pak jedeme k moři. Tentokrát jsme zvolili Lipno a byli jsme nadšení, to vyžití tam je neskutečné a je pořád, co dělat,“ řekla Super.cz Šlégrová s tím, že byla z výletu absolutně nadšená.

Vedle vyjížděk na kole došlo i na plavky. „Byla jsem poprvé na paddleboardu a vzala jsem na něj i Roníka. Strašně mě to bavilo, nejezdila jsem se synem daleko od břehu, to až se staršími syny, a musím říct, že tu svobodu na prkně, obrovskou vodní plochu a lesy jsme si užili, byl to obrovský a krásný zážitek,“ prozradila modelka s tím, že ještě s rodinou plánuje cestu za hranice.

„Na kolech hodně rádi jezdíme, ale já si nikdy neodpustím moře, pokud to jde. Ráda vyměním aspoň na chvíli to domácí prostředí za zahraničí, a to nás čeká v srpnu,“ dodala Lucie. ■