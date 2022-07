Kdo je roztomilá buclatá holčička? Vyhrála mistrovství republiky ve sportovní gymnastice a pak se stala herečkou

Asi těžko poznáte tuhle baculku v jeslích. Teď je štíhlá, jen tmavé vlasy jí zůstaly. Foto: soukromý archiv

Od pěti let dělala vrcholově sportovní gymnastiku. V roce 1976 vyhrála mistrovství republiky. V té době ji nominovali na olympiádu do Montrealu. Jenže gymnastce bylo pouhých 13 a půl roku, takže upřednostnili starší.

Narodila se v Rychnově nad Kněžnou a její táta, velký sportovec, vedl jediného potomka ke všem sportům. A tak dcera začala v pěti letech chodit do Spartaku v Hradci Králové. Díky talentu a vítězství v závodech si desetiletou dívčinu vybrali do střediska vrcholového sportu v Praze, kde byla nejmladší.

Pod vedením olympijské vítězky Věry Čáslavské přišla na chuť i prostným. Obrovský dril a stres si vybraly krutou daň. V pouhých jedenácti si při dvojném saltu vážně poranila páteř. „Vypadly mi tři obratle, naštěstí jsem neochrnula. Z toho jsou smrtelné úrazy,“ konstatuje.

O kom je řeč? Jde o herečku Simonu Chytrovou (60). Málokdo tuší, že má za sebou i nominaci na olympiádu v Montrealu 1976, kam se nedostala kvůli nízkému věku. Sport přinesl jemné tmavovlásce i vážnou nemoc – anorexii, kdy ve čtrnácti zhubla na 29 kilo!

Při gymnastice se lépe cítila v prostných, baletu, takže se dostala do Národního divadla a díky tomu hostovala i v Československé televizi. Při jedné zkoušce Simonu viděl Jiří Suchý a chtěl hbitou dívku získat do Semaforu. Ta měla v sedmnácti jiné zájmy a do divadla nechtěla.

V té době začínala hrát ve filmu, získala první roli kaskadérky ve filmu Krakatit režiséra Otakara Vávry. Do Semaforu se ale dostala, když udělala konkurs do hry Každý má svého Leona. Potřebovali záskok za těhotnou Dádu Patrasovou. V divadle zůstala až do roku 1990.

Osudovým se půvabné herečce stalo setkání s režisérem Vítem Olmerem (80). Potkali se v Moskvě, kde představoval film Bony a klid a ona tam účinkovala se Semaforem. „Tehdy mě vyzval, ať se zúčastním konkursu na roli Janinky do Tankového praporu. Obsadil mě do toho filmu, a to byl můj konec,“ přiznala Super.cz Simona Chytrová (59).

Od té doby, jako by přestala pro další tvůrce existovat. Upřela pozornost k synovi Vítkovi (30), kterému se hodně věnovala. „Neměli jsme hlídání a byl hyperaktivní, takže jsem odešla z divadla. Ale já si vždycky našla jinou cestu, kam zaměřit energii, vyžít se a netruchlit,“ řekla nám. Dnes se věnuje tvorbě dokumentů a moderování televizních pořadů, baví ji výtvarno. ■