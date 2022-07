Slavná transgender herečka se bojí hejtů, že se v padesáti fotí v bikinách. Přitom vypadá senzačně!

Laverne Cox Profimedia.cz

Zřejmě nejslavnější a nejvlivnější transgender herečka na světě Laverne Cox se v pondělí se svými 5,8 miliony sledujícími na Instagramu podělila o sexy video, v němž se natáčí v odrazu zrcadla v sexy bikinách. Padesátiletá hvězda seriálu Orange Is the New Black z prostředí ženského vězení se ovšem podle svých slov obává kritiky…