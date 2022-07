Dana Morávková se dme pýchou: Takhle si s manželem Petrem užili synovu promoci v Anglii

Dana Morávková s manželem Petrem a synem Péťou Herminapress

Herečka Dana Morávková (50) má důvody k oslavám. Krátce poté, co navštívila filmový festival v Karlových Varech, kam zavítala se svou rodinou, všichni zabalili kufry a vydali se do zahraničí. S manželem Petrem a synem Péťou odjeli do Anglie.