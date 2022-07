Z děsivé holčičky z populárního hororu vyrostla kočka: Nahánět hrůzu bude ale divákům dál

Isabelle Fuhrman Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Snímek s názvem Orphan: First Kill je dotočen a režisér William Brent Bell se o víkendu pochlubil plakátem k filmu. Datum uvedení však zatím nebylo zveřejněno, dočkat bychom se ho měli ale ještě letos.

Role ve filmu Sirotek byla pro Isabelle průlomová a herectví a dabingu se věnuje dodnes, i když se o ní tolik nemluví. Objevila se například v Hunger Games, thrilleru Cell s Johnem Cusackem a Samuelem L. Jacksonem na motivy Stephena Kinga a dalších.

Loni excelovala v kritiky ceněném thrilleru The Novice a aktuálně točí nebo dokončuje minimálně tři další filmové projekty. Připravuje také minisérii The Edge of Seventeen.

Isabelle začala kariéru v sedmi letech a libuje si v náročných rolích. Má totiž ráda výzvy. Z herečky je aktuálně blondýnka a prý je nezadaná. Soustředí se hlavně na práci a něco nám říká, že o ní ještě hodně uslyšíme. ■