Alec Baldwin sám na pláži. Bez manželky a jejich šesti dětí vypadal poněkud bezradně

Alec Baldwin Profimedia.cz

Hollywoodského herce a zasloužilého otce Aleca Baldwina (64) bylo možné potkat na pláži Montauk v New Yorku, kde se ovšem potloukal tak trochu jako tělo bez duše. Po jeho půvabné manželce Hilarii (38), ani jejich šesti dětech, nebylo ani vidu. Ač by se mohlo zdát, že herec odpočinek od tolika malých dětí zvlášť ve svém věku spíš uvítá, Alec nepůsobil, že by si chvilky klidu zrovna užíval.