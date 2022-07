Nová milenka Jiřího Krampola? Tahle ohnivá zrzka prý randí s oblíbeným bavičem. Ten pletky rázně popřel

Jiří Krampol a Jája Kroupová Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, se souhlasem J. Kroupové

Jiří Krampol (84) je po smrti své manželky Haničky (✝59) neustále spojován s jinými ženami. A my se vůbec nedivíme. Herec je i přes občasné zdravotní neduhy stále vitální a snaží se žít aktivním životem. Není divu, že se rád obklopuje sympatickými dámami.

Nedávno si Krampol nadělil film o sobě s příznačným názvem Život je sranda. Na představení snímku ho doprovázela produkční a ochotnická herečka Jája Kroupová (44). Ohnivá zrzka je podle deníku Blesk Krampolovou novou přítelkyní. To ale herec i produkční popírají s tím, že jsou jen přátelé. Kroupová má navíc dlouholetého přítele.

„Dneska v novinách vyšlo, že jsem strávil narozeniny se svou milenkou, ale to není pravda, je to mladá kolegyně, se kterou pracuju. Chystáme společný projekt. Pozval jsem ji na tu tiskovou konferenci, to je celé,“ řekl Super.cz Krampol s tím, že se s Jájou zná léta.

„Znal jsem ji, když byla úplně mlaďounká. V pořadu Život je ples se mnou jako mladičká dělala rozhovor. Sem tam se potkáme,“ prozradil.

Krampol se byl na Kroupovou podívat také na představení v ochotnickém spolku, kde hraje, konkrétně ve Všenorské divadelní společnosti zhlédnul premiéru hry Tik Tik.

„Byli jsme se na ni podívat v divadle, byla úžasná. Rozhodli jsme se s ní spolupracovat. Exceluje. Dostala za to cenu,“ vysekl jí poklonu herec, jenž je prý aktuálně nezadaný.

„Od té doby, co mi umřela žena, jsem to zažil asi šestkrát, že mě dávali dohromady s nějakou ženou. Jakmile se s někým objevím, tak už u mě bydlí. Spojovali mě s Bubílkovou, Grossovou, mladou Kateřinou Bláhovou, s tou jsem měl dokonce bydlet. Já se tomu směju, pro ty holky je to ale blbý,“ říká.

Ke vztahu s Krampolem se Super.cz vyjádřila i samotná Jája Kroupová. „S Jirkou jsme dlouholetí kamarádi, v současnosti připravujeme společný divadelní projekt,“ objasnila, proč se s ním v poslední době schází. ■