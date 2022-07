Veronika Khek Kubařová popsala, jak se poznala s manželem. Oba byli tehdy zadaní

Veronika Khek Kubařová FTV Prima

Dnes ji fanoušci znají především z prken Dejvického divadla, jako herečka Veronika Khek Kubařová (35) začínala v Městském divadle v Mladé Boleslavi. Byla to pro ni velká škola a skvělá divadelní praxe. Právě zde také poznala svého budoucího manžela, režiséra Pavla Kheka (43). Obsadil ji do role prostitutky.

„Jedna z prvních věcí, kterou jsem tam zkoušela, byla hra Miláček, kde jsem hrála prostitutku. On to obsazoval. Všechny moje výstupy spočívaly v nějakém striptýzu. Nevím, jestli to obsazoval s výhledem do budoucna, možná jo, ale oba jsme byli v té době šťastně zadaní jinde,“ přiznala Veronika v Pohádkových 7 pádech Honzy Dědka.

„Režiséři rádi do takových rolí obsazují mladé herečky, které ještě nevzdorují. V dalším představení jsem hrála taky prostitutku a pak jsme spolu začali chodit a pak jsme se vzali,“ popsala herečka s úsměvem. Svatbu měli v červenci 2015.

Khek Kubařová nyní působí ve zmíněném Dejvickém divadle, na jehož prknech se poprvé představila v roce 2013 jako Nina v Rackovi. Od roku 2015 je jeho stálou členkou. Fanoušci ji znají z titulů jako Elegance molekuly, Zásek nebo Terapie. Pavel Khek je od sezony 2019/2020 uměleckým šéfem Klicperova divadla. ■