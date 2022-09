Po plastických operacích obléká s klidným svědomím přiléhavé róby. Podívejte, jak to operní divě sekne

Andrea Kalivodová a Josef Voltr natočili klip s Boni Pueri.

V červenci trávila čas se syny u moře. Zároveň ale stihla Andrea Tögel Kalivodová (44) pustit do světa klip k písni Con Te Partiro (Time To Say Goodbye), který natáčela na zámku v Chlumci nad Cidlinou.

Sólistku Národního divadla doprovodil zpěvák Josef Voltr. „Právě název skladby nás vedl k zamyšlení a rozhodnutí, že chceme v této složité nelehké době i hudbou a zpěvem říct, že je čas dát sbohem lidské sobeckosti, hlouposti, aroganci, zlu a netečnosti k problémům druhých. Že je potřebné, aby se lidé scházeli a ne rozcházeli, aby k sobě měli blíž. Jak zní v závěru písně – „mé slunce, jsi tady se mnou“, ukázat také víru, že zase pro všechny vyjde slunce i tam, kde jsou teď těžké mraky, že bude na světě líp a že přinese více radosti, štěstí a normální lidské slušnosti a pokory,“ říká Andrea Kalivodová.

V klipu se v prostoru Mramorového sálu rozezněly hlasy členů známého českého chlapeckého sboru Boni Pueri. „S nápadem zazpívat si společně tuto píseň přišel zpěvák, milovník dobré hudby a fajn člověk Pepík Voltr, který dal projektu velkou podporu. Celý tým včetně Boni Pueri pod vedením ředitele Pavla Horáka, zvukové i obrazové režie a kameramanů, se od začátku snažil vnést do klipu naději na setkání v lepších časech.

A když okny do krásného sálu začaly při natáčení pronikat sluneční paprsky, přáli jsme si, aby tyto blahodárné paprsky pronikly i naším klipem postupně do každého okna, do každé rodiny, kde chybí. Pokud se nám to jen trochu podařilo, pak práce nebyla marná,“ sdělila své pocity operní zpěvačka. ■