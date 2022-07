Modelka utratila 14 milionů, aby se podobala Kim Kardashian. Teď lituje a za další tři miliony chce vypadat jako dřív

Aby Jennifer vypadala zase jako dřív, utratila další téměř tři miliony korun... Profimedia.cz

Posledních sedm let strávila Jennifer Pamplona tím, že se snažila co nejvíc přiblížit vzhledu Kim Kardashian (41). Za desítky zákroků na klinikách plastické chirurgie utratila téměř půl milionu liber, tedy přes 14 milionů korun, aby dosáhla kýženého výsledku, ale nyní říká, že by s tím nejraději nikdy nezačala…