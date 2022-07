Ani 18 let po účasti v soutěži krásy se jí nezměnily míry: Nejkrásnější česká lékárnice se chlubí perfektní figurou

Jana Doleželová Foto: Royal Golf Club Beroun

V soutěži krásy bodovala před 18 lety. Jana Doleželová (41) si nasadila korunku Miss ČR v roce 2004 a málokoho by napadlo, že loni oslavila už čtyřicítku. Postavu má díky sportu stále výstavní, a dokonce ani míry se jí po letech od debutu ve světě modelingu nezměnily.

„Obleču stále stejné oblečení, třeba i to, co jsem měla, když jsem maturovala. Míry mám v podstatě stejné,“ řekla Super.cz modelka, kterou jsme potkali na golfovém turnaji v Berouně. „Na golf vyrážím tak jednou za 14 dní, je to většinou, když moderuji. Než se mi narodila dcera, tak jsem chodila ale i třikrát týdně,“ prozradila nejkrásnější česká lékárnice.

Právě díky sportu se může Jana chlubit stále mírami, které by na přehlídkovém mole s přehledem mohla stále využít. „V zimě u mě vyhrávají skialpy a v létě plavání, cyklistika a golf, dřív jsem i hodně běhala, a to jsem už omezila, kvůli dopadům na klouby. Figuru si udržuji sportem, kolo, plavání, člověk spaluje energii a pak si mohu dovolit nějaké prohřešky ve stravě. Ale obecně jím zdravě,“ prozradila Doleželová s tím, že léto bude s dcerou Verunkou trávit v Česku.

„Já už mám za sebou dvě dovolené. ráda si léto prodloužím na jaře a na podzim. K moři si zaletím na začátku letní sezóny, letní dny a prázdniny chci trávit v Česku, je u nás hezky a máme tady krásnou přírodu. I s dcerkou je to snazší, protože u nás je stále co objevovat. Kromě Česka ráda poznávám nová místa, hodně objevuji nové destinace, kam se vracím pravidelně, je Dubrovník,“ dodala Jana. ■