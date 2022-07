Co to má za zázračné bikiny? Alessandra Ambrosio si na poslední dovolené vykouzlila dmoucí se dekolt

Alessandra Ambrosio Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jestli se dá o někom říct, že je pláž jeho druhým domovem, je to bezesporu brazilská kráska Alessandra Ambrosio (41). Život téhle sexy brunetky se zdá být jako jedny velké prázdniny, a tak už snad není nikdo, komu by unikla její senzační figura v bikinách, ať už během některé z jejích dovolených, nebo ještě z dob, kdy brázdila přehlídková mola jako jeden z andílků Victoria’s Secret, kterým vydržela být neuvěřitelných sedmnáct let.