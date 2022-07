Kvůli roli v nejúspěšnějším seriálu streamovací sítě shodil herec 36 kilo: Už to nikdy neudělá

David Harbour Profimedia.cz

Herec David Harbour (47) alias Jim Hopper ze seriálu Stranger Things musel před čtvrtou sérií rapidně zhubnout. Žádal si to děj jeho postavy, a tak měl herec co dělat.

Za 8 měsíců zhubnul úctyhodných 36 kilo, ale nebylo to zadarmo. Manžel zpěvačky Lily Allen (37) dřel v posilovně, cvičil pilates a dodržoval přerušovaný půst.

„Myslím, že už to nikdy neudělám,“ popsal pro magazín GQ. „Ne, rozhodně ne, nikdy víc,“ dodal s tím, že příště nechá odborníky na speciální efekty, aby se s úkolem popasovali za něj.

David dokonce přiznal, že když poznal svou ženu, se kterou se oženil v roce 2020, byl v nejhorší formě svého života.

„Je to skutečný důkaz mého nepopiratelného charismatu, protože má žena mě poznala, když jsem vážil 127 kilo, měl jsem hrozné vousy a příšerné vlasy. Vzal jsem ji na rande v Londýně a ona se do mě zamilovala, i když jsem vypadal úplně nejhůř,“ přiznal zase nedávno pro New York Times.

S Lily si začali v roce 2019 a i tehdy Harbour točil Stranger Things, ovšem jeho postava vypadala úplně jinak než v poslední sérii. Jak zmínil, charisma na zpěvačku zafungovalo a o rok později si řekli ano ve Vegas. Oddal je Elvis a „hostina“ proběhla ve fast foodu.

Kompletní čtvrtou sérii Stranger Things můžete zhlédnout na Netflixu. Po uvedení první části se řada stala nejsledovanější na streamovací síti. Druhá část série byla uvedena 1. července. ■