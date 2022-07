Operní diva Kalivodová v plavkách: Takhle si užívala rodinnou dovolenou v Itálii s mužem a syny

Andrea Kalivodová Foto: se svolením A. Kalivodové

„Itálie je naší srdcovkou. Vlastně jsme si nyní s manželem při jejím projíždění povídali, že se tam prostě jako důchodci odstěhujeme a budeme si užívat slunce, moře a pohodu i život s veselostí místních prima lidí. Itálii, usuzuji, že už znám tak dobře, ale vlastně si říkám, že skoro vůbec,“ svěřila se Super.cz operní diva, která si pohodu v plavkách na pláži nadmíru užívala.

„Letos to byl spíše sever. San Marino a Rimini vůbec nemá špatné moře. Lignano Sabbiadoro děcka miluji. Mají tam hodně kámošů. Já zbožňuji Benátky. Kousek je tady i Milano a nádherná La Scala. Dětem je 5 a 7 let. K umění je vedeme, ovšem v tomto věku ještě přirozeně nemusejí některé věci adekvátně ocenit. Toskánsko je úžasné. Ale nejlíp bez dětí. Třeba se tam ještě dostaneme na podzim. No a pak taky Garda je více než skvělá. V Itálii máme také spoustu přátel,“ prozradila Kalivodová s tím, že doufá, že to nebyla letos její poslední cesta za hranice.

Ráda by se ještě brzy podívala na jih Itálie. „Letos jsem například hodně vzpomínala na Michelle Kinský-Dal Borgo, ženu, které si velice vážím, a setkaly jsme se nedávno u nich na zámku v Chlumci nad Cidlinou, kde vznikl náš nový, krásný klip s Pepou Voltrem. Michelle miluje stejně vášnivě Itálii jako já a já už se těším, že si s ní snad i brzy právě na jihu Itálie dám skvělou skleničku. Snad to bude i dříve než na adventním koncertě, který právě v prosinci na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou plánujeme,“ dodala pěvkyně. ■