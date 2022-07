Poprvé ruku v ruce na festivalu ve Varech! Petra Kvitová zářila po boku svého partnera. Takhle jí to seklo

Petra Kvitová Super.cz

Zvolila sadu Alo Diamonds z bílých diamantů - náušnice, dva prsteny a dva náramky. Jeden z nich byl její vlastní, tenisový, ve kterém vždy hraje a nosí jí štěstí.

Nemá strach, když volí tak drahé šperky? "Strach mám vždycky, přece jenom nejsou moje. Ale věřím, že se nic nestane. Nikdy se nic nestalo. Jsem šťastná, že mi to bylo zapůjčeno," prozradila Super.cz Petra, kterou doprovodil její partner a trenér v jedné osobě Jiří Vaněk. Bylo to vůbec poprvé, co dorazili ruku v ruce jako pár na tak velkou společenskou událost.

"Jsem moc ráda, že mě pan Bartoška s festivalem pozvali. Když jsem byla doma, ráda jsem přijela. Je to poprvé, kdy si to opravdu můžu užít. Viděli jsme už i film," řekla Super.cz Kvitová.

Jak dlouho se v Česku zdrží, zatím netuší. Vše bude záležet na jejím zdravotním stavu. "Momentálně nevím, uvidíme, jak bude vypadat zdraví. Podle toho nastoupím na tenisový kurt. Nejdříve vím o turnaji v Praze, pak jsou turnaje v Americe," dodala. ■