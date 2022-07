Cameron Diaz zavzpomínala na drsné modelingové začátky: Pašovala jsem drogy do Maroka jako nějaká mula

Cameron Diaz Profimedia.cz

Ani Cameron Diaz (49) to v začátcích své kariéry neměla lehké. Nejprve se snažila prorazit jako modelka a v 90. letech dala dohromady dostatek peněz, aby se odstěhovala do Paříže. V módní metropoli ale měla problémy s angažmá.

„Byla jsem tam rok a z toho nepracovala ani den. Nemohla jsem získat práci, abych se uživila. Pak jsem jednu sehnala. Byla jsem mula, která převážela drogy do Maroka, přísahám vám,“ rozpovídala se v rozhovoru pro podcast Second Life.

Diaz prý nevěděla, že veze drogy, dokud se neocitla na letišti. „Bylo to začátkem 90. let. Dali mi zamčený kufr, v němž měly být moje kostýmy na focení,“ popsala zakázku, která se zdánlivě měla týkat modelingu.

„Blondýna s modrýma očima v Maroku. Nebylo to vůbec bezpečné. Řekla jsem jim, že to není moje a nemám ponětí, čí to je. To byla jediná práce, kterou jsem v Paříži získala,“ smála se herečka.

Kufr na letišti nechala a naštěstí se mohla bez postihu vrátit do Paříže. Měla tedy obrovské štěstí. O pár týdnů později získala roli v komedii Maska, která nastartovala její hereckou kariéru a úplně jí změnila život.

Přitom byla vůči nabídce dost skeptická. „Pořád jsem agentovi opakovala, že nejsem herečka, že to nedělám.“

Naštěstí roli přijala a dnes je světově proslulou hvězdou. Minulý týden dokonce ohlásila návrat k herectví. Přemluvil ji k tomu herec Jamie Foxx, s nímž se objeví v komedii Back In Action.

S Foxxem si zahrála také v muzikálu Annie z roku 2014. Po něm ukončila hereckou kariéru s tím, že se hodlá věnovat rodině. S manželem Benjim Maddenem v roce 2019 přivítali dceru Raddix, kterou jim porodila náhradní matka. ■