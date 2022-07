Moderátorka Pavlína Wolfová se pochlubila dcerou Matildou (19): Podívejte se, jak ji přerostla

Pavlína Wolfová s dcerou Matildou Michaela Feuereislová

Pár dní před jejími devatenáctými narozeninami vzala do Karlových Varů svoji dceru Matildu také moderátorka Pavlína Wolfová. Objevily se na jedné ze sponzorských párty a my jsme nestačili zírat, jaká už je z Matildy velká slečna. A to doslova.

Maminku, kterou můžete aktuálně vídat na obrazovkách CNN Prima News jako moderátorku diskuzního pořadu, pořádně přerostla. "Matilda je vyšší o tak o patnáct, maximálně o sedmnáct centimetrů, zato syn Matouš mě přerostl o rovných dvaatřicet," řekla Super.cz Pavlína, která sama měří 160 centimetrů, ale obě děti má s exmanželem Janem Bubeníkem, který to dotáhl bezmála na dva metry. ■