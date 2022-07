Z nádherné manželky udělal paní Columbovou: Petr Jákl promluvil o soužití s bývalou rosničkou

Petr Jákl Super.cz

"Na rodinu mám naopak víc času než dřív, kdy jsem tolik projektů neměl. Jednak díky tomu, že jsem si našel schopné lidi kolem sebe, a pak se toho dá hodně řešit po konferenčních hovorech. Uvolnily se mi ruce," svěřil.

Zajímalo nás, zda jeho dcery zamíří stejně jako rodiče do světa šoubyznysu. "Teď je jim jedenáct a čtrnáct, té starší už začínám připadat trapný. Obě dělají hodně sport, starší atletiku a jezdí na koni, mladší se začala věnovat džudu, v tom je tedy po mně," svěřil Jákl, který v tomto sportu reprezentoval. Šoubyznysu přes období, kdy dělal kaskadéra, propadl až kolem třicítky.

Ve společnosti se neobjevuje ani s manželkou. Romanu nevzal ani na karlovarský filmový festival. "Teď má vymknutý kotník, ležela s nohou nahoře, tak by ani nemohla. Ale my to měli vždycky tak, že jsme chodili každý zvlášť, už kvůli hlídání dětí, a pak jsme se sešli doma a povídali si o tom," vysvětloval.

Premiéru jeho velkofilmu Žižka v září si prý ale Romana ujít nenechá, takže jsme zvědaví, jak teď vůbec Jáklova "paní Columbová" vypadá. "Určitě je pořád hezká, mně se líbí. Mně osobně se tedy líbí nejvíc nenalíčená, což jsem jí taky vždycky říkal. Moje tchyně mě podezřívala, že to říkám proto, aby se ostatním chlapům nelíbila," smál se Jákl. ■