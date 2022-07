Herečka nechala v průsvitné róbě vyniknout bradavky. Kritiky, kteří hodnotili velikost jejího poprsí, pěkně zpražila

Florence Pugh Profimedia.cz

A jak to bývá, kritici na sebe nenechali dlouho čekat. Herečku „vulgární komentáře na adresu jejího pidi poprsí“ na sociálních sítích zaskočily a nenechala je bez odezvy.

„Je zajímavé pozorovat, jak se muži pyšně a veřejně snaží zesměšňovat ženské tělo. Tolik z vás se mi snažilo agresivně dát najevo své zklamání nad velikostí mého poprsí. A že bych se měla stydět za svůj plochý hrudník. Žiji se svým tělem dost dlouho. Jsem si plně vědoma velikosti svého poprsí a vůbec mě neděsí,“ vzkázala na Instagramu s tím, že věděla, že šaty vyvolají pozdvižení.

„Věděla jsem, že se to neobejde bez komentářů, pozitivních či negativních. Všichni dobře víme, co děláme. Byla jsem z šatů nadšená, ani na zlomek vteřiny jsem nebyla nervózní. Ani před akcí, během ní nebo po ní,“ dala jasně na srozuměnou.

„Zajisté to není poprvé ani naposledy, kdy si žena musela vyslechnout od cizích lidí, co je s jejím tělem špatně. Co mě ale znepokojuje, je vulgární způsob, jaký někteří muži používají,“ dodala.

Herečka doplnila, že je naštěstí se svým tělem smířená, a tak ji sprosté reakce nezasáhly. Svá slova potvrdila už dávno, před kamerou se obnažila například v netflixovém dramatu Král psanec z roku 2018, v němž si střihla erotickou scénu s Chrisem Pinem.

Florence se momentálně řadí k nejžádanějším herečkám. Po úspěchu dramatu Malé ženy, za nějž si vysloužila nominaci na Oscara, nebo marvelovky Black Widow ji brzy uvidíme v očekávaném psychologickém thrilleru To nic, drahá a rozděláno má minimálně pět dalších velkých projektů, včetně neméně očekávaného dramatu Oppenheimer nebo pokračování Duny. ■