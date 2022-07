Herce Pavla Lišku napadl geniální vtípek. Čím dostal své fanynky?

Pavel Liška Michaela Feuereislová

O herci Pavlu Liškovi (50) se ví, že nezkazí žádnou legraci. Teď se lidem na sociální síti pochlubil s tím, že si rád každé ráno zaplave v řece. To by ještě snad nebyla taková bomba, ale Pavla, který má velkou hereckou fantazii, napadlo, že se vyfotí před tím, než vleze do vody.