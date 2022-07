Jde z jednoho kšeftu do druhého. Úřadující královna krásy se od zisku korunky nezastavila

Krystyna Pyszková Foto: archiv B. Rajské

V květnu získala titul nejkrásnější Češky a od té doby jde Krystyna Pyszková (23) z jedné práce do druhé. My jsme ji potkali na soukromé přehlídce Beaty Rajské, kde vynesla hned několik modelů.

„Po vítězství v Miss Czech Republic mi začaly missí povinnosti, které jsou nádherné a moc si je užívám. Zároveň jsou velmi časté, za což jsem samozřejmě ráda, práci mám od finále každý den. Proto to ani nebyla má první přehlídka pro českého návrháře po mém vítězství. Avšak musím říct, že přehlídka pro Beatu Rajskou byla jedna z mých oblíbených,“ svěřila se po show rodačka z Třince.

Pro Rajskou nepředváděla poprvé. „Má první přehlídka pro tuto českou návrhářku se konala v Brně v prostorách Zbrojovky a byl to rozhodně skvělý zážitek.“

V šatech dala vyniknout své štíhlé postavě a dlouhým nohám. „Modely nejen skvěle vypadají, ale jsou i z příjemného materiálu. Nejraději bych si je nechala. Mé oblíbené šaty jsou z kolekce Carpe Diem, jsou krajkové a ideální na léto.“

Na letní radovánky už se modelka velmi těší. „Na léto mám naplánováno spoustu focení a přehlídek. Chtěla bych se také postupně začít připravovat na reprezentaci na světové soutěži krásy Miss World. Mimo Miss chystám otevření druhé anglické školy pro děti v Tanzánii, konkrétně v Arushi. Z toho mám velkou radost,“ říká Pyszková, která však do svého plánu zařadila i odpočinek.

„Plánuji ale také dovolenou, myslím, že mi to letos vyjde opět na Capri. V červenci se také odehraje světová soutěž Miss Supranational, kde bude reprezentovat jako první z letošních vítězek Miss Czech Republic 2022 Kristýna Malířová. Na to se také velmi těším, jelikož to bude napínavá show, kam z Miss pojedeme všichni fandit,“ dodává Pyszková. ■