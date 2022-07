Jiří Krampol slaví 84. narozeniny: A nadělil si velkolepý dárek

Jiří Krampol Foto: Jaroslav Hauer a Smith Production

Není to tak dávno, co Jiří Krampol (84) zažíval opravdu krušné chvíle. Před dvěma lety ztratil milovanou manželku Hanku, loni na tom byl zdravotně špatně zase on. „Před Vánocemi jsem měl zápal plic. Díky všem v Nemocnici Na Františku se cítím dobře. Doktoři říkali, že jsem zdravý, tak snad to vydrží,“ řekl Super.cz.