Elis Mraz prozradila, proč se stáhla z veřejného života. Přišla o milovaného člověka

Elis Mraz Michaela Feuereislová

Talentovaná zpěvačka Elis Mraz (27) měla těžké období. Nedávno přišla o svého milovaného dědečka, a to byl právě důvod, proč se jinak stále usměvavá umělkyně stáhla z veřejného života: „Víte, moc o sobě teď nedávám vědět. Poslední půl rok nebyl vůbec jednoduchý. Ještě o Vánocích jsme byli všichni spolu s tím, že dědečka čeká jen rutinní zákrok. Nikdo nemohl čekat, že se to promění v noční můru. Dědeček bojoval do poslední chvíle, nevzdával to. Všichni jsme chtěli věřit ve šťastný konec. Život si ale často píše vlastní. Dědeček odešel v domácí péči a byl až do poslední chvíle se svými blízkými,“ svěřila se zpěvačka.