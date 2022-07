Díky štíhlé postavě si mohla dovolit tenhle romantický model: Martha Issová žertovala o tom, jak je hubená

Martha Issová Super.cz

Sama nám to potvrdila. "Hubenost se mě drží, ale musím říct, že pro to zase tolik nedělám. Asi to bude věkem, jak už se člověk scvrkává," žertovala drobná herečka, která zvolila model, s nímž jí pomáhala Radka Sirková, která je součástí jejího oblíbeného designérského dua Chatty.

A jak trávila na festivalu čas? "Kromě představení filmu Buko, který bude mít premiéru v kinech na konci září, jsem strávila spoustu času v kině a viděla spoustu krásných filmů. A večer potkávala spoustu krásných kamarádů. Užila jsem si to ve všech směrech," zvládla herečka kulturní vyžití i přátelské posezení. ■