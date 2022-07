Charlotte Štiková je jako proutek: Po zhubnutí 40 kil předvedla zadeček v kalhotkách

Charlotte Štiková Michaela Feuereislová

Charlotte je na snímku zezadu, v tílku a kalhotkách, ve kterých nechala vyniknout svůj výstavní zadeček. Ten má jako dva kmínky a je znát, že je úplně jako proutek.

„Byla to hlavně strava. Před tím jsem jedla docela velké porce a teď jsem to zmenšila a jím vícekrát. Také cvičím, chodím do posilovny,“ popsala v dubnu pro Super.cz, jak se jí podařilo s kily navíc zatočit.

Libovala si také, že si konečně může kupovat oblečení, které se jí opravdu líbí. „Dřív jsem si musela kupovat hadry, do kterých jsem se schovávala, teď se mohu hezky oblíkat,“ radovala se.

Tehdy ale ještě nebyla se svým tělem zcela spokojená. Těšila se na odstranění povislé kůže, která ji po rychlém úbytku váhy trápila. Jak je ale patrné z fotky obnaženého zadečku, Charlotte už rozhodně nikde nic nepřebývá. ■