Jana Švandová se pochlubila vnukem: Talentovaný fotbalista zdědil podobu po tatínkovi z Alžíru

Patnáctiletý kudrnatý mladík je nadějný fotbalista, jehož tatínek pochází z Alžíru, babičku s dědou doprovázel i na červený koberec před festivalovým closingem. Adam nám vyjmenoval všechny filmy, které viděl, a byl z nich nadšený. "Filmařinu ale dělat nechci. Spíš se zaměřuju na fotbal," svěřil a babička doplnila, že až bude fotbalovou hvězdou, slíbil, že jí koupí ostrov.

Švandová vypadala skvěle, a to před pár dny oslavila půlkulaté pětasedmdesáté narozeniny. "Na festivalu už je pár let neslavím, oslava, tedy jestli se tomu tak dá říkat, protože už není co slavit, proběhla v rodinném kruhu," řekla Super.cz herečka. ■