Sara Sandeva zářila v nádherných zlatých šatech: Proč si letos s Jakubem Prachačem neužili Vary jako loni?

Sara Sandeva Super.cz

"Strašně mě mrzí, že jsem tady byla pokaždé jen na otočku, na začátku i na konci. Takže jsem si slíbila, že příští rok si to zařídím tak, abych tady byla celý festival, a naplno si užiju filmy, večírky i lidi. Tenhle rok to bylo velké pendlování," řekla Super.cz Sara, která musela jezdit do Prahy na představení recitálu Marta, a vždy ji doprovázel i její partner, který měl také práci.

"Je fakt vtipné, že jsem víc filmů stihla loni. Ale to jsem tady byla i déle. Letos jsem tady navíc měla i pracovní povinnosti," upřesnila Sara, která na closingu zářila v nádherných zlatých šatech od své dvorní návrhářky Hermine Khalaf Pogosyan. Na film už se ale nezdržela, protože Jakub Prachař vystupoval spolu s kapelou Monkey Business v Mattoni Life baru, odkud pak rovnou pár zamířil na afterpárty do Grandhotelu Pupp. ■