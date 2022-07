Romantika se Soukupem ve Španělsku: Agáta Hanychová provokuje přednostmi v bikinách

Agáta Hanychová Foto: Super.cz/Se souhlasem A. Hanychové

Pár přezdívaný Jargáta si užívá společné procházky, projížďky na skútru, večeře, a především jeden druhého.

Modelka samozřejmě také vystavila tělo slunci a v bikinách si nafotila několik vyprsených selfíček, o které se podělila s fanoušky na sociální síti.

Že to Agátě v plavkách sekne není žádnou novinkou, figuru měla vždycky perfektní a mediální magnát si může gratulovat, že sbalil takovou kočku.

Je to tři týdny, co se jejich vztah provalil a hojně obletovaný pár stále působí velmi zamilovaně a spokojeně. Kéž to trvá věčně! ■