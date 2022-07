Šaty těsně pod zadek a silikonové pětky v obřím dekoltu: Tahle sexy kost randí se synem Jiřího Bartošky

Denisa Mendrejová Super.cz

Co o vztahu s Jankem řekla? "Jsem šťastná, to říct můžu," prozradila Super.cz Denisa. O soukromí ale více říct nechtěla. "Uvidíme, co dál život přinese," usmála se Denisa, která se svými dětmi žije v Bratislavě.

Jak funguje vztah na dálku? "Kde je vůle, tam je cesta. Když dva chtějí být spolu, vzdálenost není taková překážka," vysvětlila.

Denise to na párty Innogy po boku Janka neuvěřitelně slušelo. Zvolila pořádně sexy černé šaty, které jí sotva zakryly zadeček. ■