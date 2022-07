Tohle nám řekl šampion UFC Procházka po dvou panácích: Pletou se mi slova, ale držet zpátky se nebudu

Jiří Procházka Super.cz

"Byl jsem vždy otevřený, párty Jirku moc lidé neznali. Ale já si v tomto neberu servítky. Když se oslavuje, tak naplno. Nebudu se držet zpátky, řekl Super.cz na Innogy párty Procházka.

Soukromí díky obrovské popularitě ztratil, ale neřeší to. "Je to pryč. Nebudu to ale skrývat, nebudu se měnit. Když budu pít, budu pít a dělat bordel. Budu pořád svůj," usmíval se. "Mám resty ještě z minulého zápasu, kdy se oslavy zanedbaly. Je potřeba tomu pořádně dát. Je čas příprav, boje, oslav. Teď se prostě oslavuje," vysvětlil na párty.

V době rozhovoru už byl večírek v plném proudu. "Dva panáky jsem už měl, pletu slova," smál se.

Jak je na tom zdravotně po titulovém zápase? Ruku má stále zavázanou. "Narazil jsem si víc kloub hned v prvním kole. Teď všechno doléčuji. Musím dát tělo do pořádku a pak můžeme jít dál. Ještě tak měsíc, dva si dám volnější. Trénuju ale furt. Běhám, zatěžuju nohy, kolo. Dělám to, co můžu," uzavřel. ■