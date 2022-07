Smrtící dieta Elvise Presleyho: Čím se živil král rock and rollu a co snědl naposledy? Sliny se vám sbíhat nebudou

Elvis Presley Foto: Profimedia/Courtesy Everett Collection

Elvisovou nejoblíbenější pochoutkou, kterou dokonce proslul, byl sendvič s burákovým máslem a banánem. To by samo o sobě nebylo nic šokujícího ani zase tak nezdravého, kdyby k tomu nepřihodil několik plátků slaniny. Do takové svačinky už by se nejspíš jen tak někdo nezakousnul, ale to stále není všechno. Když se chtěl rozšoupnout, přihodil mezi to všechno ještě zmrzlinu.

Někdy obsah sendviče vyměnil za burákové máslo a marmeládu. Tím byl dokonce tak posedlý, že svým soukromým tryskáčem létal do Colorada, kde podle něj dělali nejlepší sendviče s burákovým máslem a marmeládou.

Jeho snídaně se typicky skládaly ze smažených vajíček nebo španělské omelety, slaniny, francouzských toastů, hash brown (bramborové placky) a palačinek. Miloval také párky a zkrátka všechno smažené a nezdravé. A protože byl velkým jedlíkem, spořádal toho dost.

Co se týče hlavních jídel, jedním z jeho nejoblíbenějších byly masové koule se slaninou nebo sekaná s kečupem a chlebem. Často si dopřával také hot dogy. Do těch si nechával přidat kysané zelí, které bylo obecně jeho oblíbenou přílohou. Dokonce i když byl v nemocnici na přísné dietě, povolal si svého kuchaře, aby mu tajně přinesl hot dogy se zelím.

Miloval také sendviče se slaninou, křupavou cibulkou a majonézou či tzv. boloňské sendviče populární v USA. Vyrábí se z nakrájené boloňské klobásy, obalené v koření. Tu Elvis rád marinoval v barbecue omáčce. A nebyl by správným Američanem, kdyby si neliboval v hamburgerech. Jeho nejoblíbenějším byl cheeseburger. Ten byl také jedním z posledních jídel, která mu jeho kuchař před smrtí uvařil.

Asi nejzdravější položkou na Elvisově jídelníčku byl tzv. Texas caviar, salát ze zeleniny a luštěnin. Když už konzumoval zeleninu, tak si ji většinou osmažil, jako například smažené kyselé okurky, které si dopřával ke svačině. Stejně jako lososa, kterého ale nejprve požadoval marinovat v cukru a smažit tak dlouho, že úplně ztratil výživovou hodnotu. Takhle upravenou rybu měl tolik v oblibě, že se objevila i na jeho svatebním menu.

Těžká jídla rád spláchnul slazenými nápoji, především si oblíbil Pepsi, Nesbitts (nápoj s pomerančovou příchutí podobný Fantě) nebo Shastu s třešňovou příchutí. Když se Elvis snažil zhubnout, naordinoval si dietu složenou pouze z banánů a právě Shasty, což opravdu nebylo moudré vzhledem k tomu, že pravděpodobně nepil ani dostatek vody. Je pozoruhodné, že si nevypěstoval cukrovku.

Presley byl nesmírně na sladké a jeho milovaným dezertem byl kokosový dort, který mu dělávala jeho matka. Jedl ho každý večer a rozhodně nešlo o nic pro dietáře. Dalšími oblíbenými moučníky byly tvarohová bábovka s vanilkovým krémem nebo citronový koláč.

Není asi překvapením, že Presley trpěl silnou a často i bolestivou zácpou, kterou léčil opiáty, aby bolest utlumil, a projímadly. K tomu užíval antihistaminika na alergii, trankvilizéry na uklidnění, barbituráty, které ho tlumily, prášky na spaní a jindy zase prášky na povzbuzení, aby mohl vystupovat nebo vůbec vstát z postele.

V posledních týdnech života byl velmi neklidný a skoro nemohl spát. V den své smrti se odebral ke spánku až za úsvitu. Před spaním si dál pár lžic zmrzliny a sušenky s čokoládou a šel si lehnout. O pár hodin později se probudil a odebral na toaletu, kde ho později našli mrtvého. ■