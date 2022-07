Ve svatebkách odhalujících zadeček byla překrásná: Andrea Bezděková je stále single, ale věří, že si ji láska najde

Andrea Bezděková Super.cz

Zauvažovali jsme nad tím, že Bezděková vynáší na přehlídkách svatební šaty docela často, což by mohlo přinášet neštěstí ve vztazích. "Takhle o tom nepřemýšlím a říkám si, že si to trénuju nanečisto. Až pak nastane ten den D, nebudu nervózní a budu si to moct jen a jen užít," míní modelka, která naposledy randila s hercem Markem Lamborou (27).

Zasnila se nad tím, jak by měla její svatba vypadat. "Chci, aby to byla jedna velká párty, abych se dobře bavila. Žádný klasický stres. Bude tam dobré jídlo, dobrá hudba, a hlavně dobrý manžel," řekla Super.cz Bezděková, která aktuálně ani kandidáta na případného manžela nemá. "Věřím, že si mě láska najde," uzavřela. ■