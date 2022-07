Reakce na odhalená ňadra dávno neřeší: Jsem modelka, nedělám nic nestoudného, míní sexy blondýnka v průhledném modelu

Karolína Mališová Super.cz

"Cítila jsem se jako vždycky nádherně. Beatiny modely zbožňuju, ale je pravda, že z této kolekce bych si klidně koupila oba modely, které jsem měla na sobě. Moc se mi líbily a nosila bych je pravidelně. A tu podprsenku bych si pod ně určitě nevzala," řekla Super.cz.

Reakce okolí na své outfity, protože pochází z menšího města, už dávno neřeší. "Řekla bych, že už je to běžnější. A hlavně jsem modelka, takže to nejde brát, že bych dělala něco nestoudného. Jako modelka si musím obléknout to, co mi návrhář dá. A zrovna Beata vždy vystihne to, co modelce sluší. Proto se toho nebojím," uzavřela. ■