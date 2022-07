Seriálové kočičky ve Varech: Takhle jim to seklo, i když opomněly zadaný dress code

Natálie Halouzková a Sára Rychlíková Super.cz

"To já si naposledy zahrála ve filmu, když mi bylo dvanáct. To byly Něžné vlny a Všechno nebo nic," zavzpomínala Natálka, kterou od té doby filmové role míjejí, ale štěstí má aspoň na ty seriálové.

"I teď v Dobrých zprávách jsme dobrá parta," ujistila nás Sára. Důkazem mimo jiné bylo, že se holky velmi dobře bavily i s kolegou Vojtěchem Vodochodským, který dorazil na stejný večírek.

To, co trochu nevychytaly, byl předepsaný dress code, protože jim to sice slušelo, ale stopu červené, kterou měl outfit mít, jsme na nich hledali pracně. U Natálky nakonec marně, Sára měla aspoň červeně nalakované nehty a červeň jsme našli i na jejích barevných teniskách. "Nebyl čas a bylo to spontánní rozhodnutí sem vůbec zamířit," omlouvaly se. ■