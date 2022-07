Kdopak se nám to tady maskuje? Slavnou topmodelku byste odlíčenou zaručeně nepoznali

Tyra Banks byla v maskáčové soupravě k nepoznání. Profimedia.cz

Nedávno se po dlouhé době na veřejnosti objevila jedna z ikon modelingu 80. a 90. let Linda Evangelista a nyní zde máme další slavnou modelku, kterou by možná na ulici leckterý kolemjdoucí přešel bez povšimnutí. Velmi nenápadně totiž v civilu působí také Tyra Banks (48), která byla svého času po Naomi Campbell dozajisté nejslavnější afroamerickou supermodelkou. Později se však prosadila i jako úspěšná moderátorka a především tvůrkyně a hlavní hvězda populární reality show o hledání nových modelingových tváří America’s Next Top Model.

Ačkoli se Tyra profiluje už spíš na poli televizní zábavy, ani modeling zcela neodsunula a letos přijala například nabídku Kim Kardashian, kdy se spolu s Heidi Klum, Candice Swanepoel a Alessandrou Ambrosio stala tváří jedné z jejích kolekcí SKIMS. Někteří její fanoušci ale byli poněkud zklamaní, jelikož si stěžovali na přílišné retušování jejího těla. Banks je totiž aktivní zastánkyní takzvaného pozitivního vnímání ženského těla a na výsledných snímcích podle nich působí její tělo jinak, než jaké ve skutečnosti je.

Mimo světla kamer ale Tyra chce splynout s davem, a tak se často ven nenalíčí, oblékne se do teplákovky a nasadí čepici. Maskovací manévry zvládá na jedničku, ale nebyli by to paparazzi, kdyby občas modelku přeci jen neprokoukli, podobně jako třeba před pár dny při brunchi s neznámým kamarádem v Bluestone Lane Cafe v losangeleském Venice, kdy by ji v maskáčové soupravě s šátkem na hlavě poznali asi jen skalní fanoušci. ■