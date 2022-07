Bieberovi předvedli těla v plavkách: Zpěvák je poté, co mu ochrnula půlka obličeje, zase ve formě

Justin Bieber s manželkou Hailey a kamarádem Usherem během pohodového pobytu v Idaho. Profimedia.cz

Není to ani měsíc, co Justin Bieber (28) polekal své fanoušky videem, v němž s ochrnutou půlkou obličeje vysvětloval, co jej postihlo a proč musel zrušit své nadcházející koncerty. Nyní už ale vše vypadá o poznání příznivěji. Zpěvák si dopřál se svou milovanou manželkou Hailey (25) odpočinek ve městě Couer d'Alene ležícího u jezera v americkém státě Idaho a společnost jim dělalo navíc hned několik dobrých přátel.