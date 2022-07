Nicole Kidman se blýskla na přehlídkovém mole a hned to schytala: A nebyla jediná!

Nicole Kidman Profimedia.cz

Netrvalo dlouho a fanoušci si oscarovou herečku začali dobírat kvůli její chůzi. Připadala jim příliš robotická a ztuhlá, jako by herečka byla kráčející socha. Nebyla ale jediná, z koho si utahovali. Terčem posměchu se kvůli svému „catwalku“ stala i Kim Kardashian (41).

„Proč obě šly, jako by právě vstaly z hrobu?“ objevil se například dotaz na Twitteru. „Kráčely, jako by chodily dva dny v kuse a už na to prostě neměly sílu,“ zhodnotil zase jiný fanoušek. „To je zkrátka Nicole. Je skvělá herečka, ale dost vysoká. Chodí jako oživlá socha,“ dodal zase jiný.

Kromě Kidman a Kardashian byly hvězdami přehlídky zpěvačka Dua Lipa a modelky Naomi Campbell a Bella Hadid. Prakticky jedinou, kterou nekritizovali, byla Naomi.

Nutno ale podotknout, že na to, že si přehlídkový debut Nicole odbyla až po padesátce a rovnou ji zahalili do nekonečného „alobalu“, vedla si obstojně. Jak to slavným dámám v modelech Balenciaga šlo, se mrkněte v odkazu níže.